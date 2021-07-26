Часть Симферополя и Симферопольского района остались без воды 26 июля

По некоторым адресам воды не будет целый день

В Симферополе и Симферопольском районе 26 июля из-за ремонта на водных сетях несколько улиц остались без воды, сообщили в ГУП РК по РК.

В Симферополе до 18.00 воды не будет по улице Полигонная, улице Ангарска, улице Батурина 58-70, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 00.00 краны будут оставаться сухими по адресам: село Перово (частично), улица Узловая, улица Героев Сталинграда, улица М. Донского, улица Енисейская, улица Иртышская, улица Обская, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, водоснабжение также ограничено в Симферопольском районе до 00.00 в селе Пионерское, массив «Эски-Сарай».

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