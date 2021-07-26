В «Крымэнерго» рассказали о преимуществах «умных» счетчиков

Интеллектуальные счетчики значительно облегчают жизнь пользователям Фото: Архив "КП"

Из-за аномальной жары в регионе местные жители активно пользуются вентиляторами и кондиционерами, что вызывает локальные перегрузки и аварии на сетях. Умные счетчики помогают энергетикам сделать точный расчет потерь электроэнергии на участке линий электропередачи и вовремя локализовать утечку тока.

Как пишет Крымская газета, в «Крымэнерго» подтвердили, что потребление электроэнергии выросло на треть. Электронное устройство обладает рядом преимуществ: обеспечивают высокую точность снятия показаний, автоматически, в дистанционном порядке передает показания в «Крымэнерго», позволяет быстро переходить на различные тарифы без замены прибора, устройство хранит данные не менее 90 суток. Такой счетчик самостоятельно анализирует качество услуги, поэтому потребителю будет легче отстоять свое право на компенсацию за электроприбор, который пострадал при скачках напряжения.

Кроме того, при наличии умного счетчика больше нет необходимости регулярно фиксировать данные, так как он обладает функцией дистанционной передачи данных.

Напомним, что федеральное законодательство предусмотрело начало замены старых счетчиков на электронные еще с июля прошлого года.

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