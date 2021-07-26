Водитель мопеда в Ялте разбился насмерть, врезавшись в трактор

Водитель мопеда разбился насмерть. Фото: AMS Yalta / Telegram

Полиция изучает детали ДТП в Ялте, в результате которого погиб водитель мопеда, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Авария произошла 26 июля в 11.28 на улице Дарсановская.

- Водитель мопеда Honda Dio не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате аварии водитель мопеда смертельно травмирован, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, после чего будет вынесено решение. Очевидцы происшествия опубликовали в Telegram-канале AMS Yalta кадры происшествия. На них видно, что на месте работали сотрудники МЧС и медики.

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