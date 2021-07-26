Аксенов прокомментировал снятие Кабанова с выборов в Госдуму

Фото: Евгений Кабановк / ФБ

Заместитель Председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов снял свою кандидатуру на выборах в Госдуму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, выбор политика он считает правильным, так как реализация ФЦП, за которую отвечает Кабанов, очень сложный и ответственный участок.

- Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке, - добавил глава Крыма.

Напомним, заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов отозвал поданные им документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Как сообщил сам политик, он не может сменить работу, пока на полуострове на завершен целый ряд курируемых им проектов.

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