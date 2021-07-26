В политсовете «Единой России» поддержали выдвижение Леонида Бабашова в депутаты Госдумы

Политсовет Крымского отделения «Единой России» поддержал кандидатуру председателя. Фото: Леонид Бабашов / ФБ

После того, как зампред Совмина Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму, региональный политсовет Крымского отделения «Единой России» поддержал кандидатуру председателя Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонида Бабашова на выдвижение на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва.

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, сейчас в партии много достойных кандидатов, а Леонид Бабашов - один из самых эффективных депутатов в республике.

- Для коллег он является примером того, как надо организовать работу с людьми. Его результативность заключается, прежде всего, в постоянной конкретной помощи людям, в реальных делах, - добавил Константинов.

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