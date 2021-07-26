Движение на «Тавриде» восстановлено после ДТП

Движение на трассе А-291 осуществляется в штатном режиме. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На 189-м километре трассы «Таврида» восстановлено движение автотранспорта, которое было временно перекрыто из-за многокилометровой пробки, образовавшейся там сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Тамань». Проезд был недоступен три часа.

Напомним, что сегодня, 26 июля, от поселка Зуи в сторону Симферополя образовался многокилометровый затор из-за ДТП. Водителям приходилось объезжать места аварии.

В пресс-службе МВД по РК уточнили, что в районе села Донское водитель автомобиля Lada не справился с управлением ТС и врезался в бетонный блок. После этого машина столкнулась с иномаркой, которая ехала рядом.

- В результате ДТП водитель автомобиля Lada получил телесные повреждения, – говорится в сообщении.

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