В Симферополе восстановили систему освещения на нескольких улицах

Сотрудники МБУ «Горсвет» продолжают плановую работу по восстановлению уличного освещения. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» восстановили наружное освещение на улицах Русская/Батурина и Автомагистральная в крымской столице, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. Работы проводились с 12 по 18 июля.

- Специалисты МБУ«Горсвет» выполнили установку семи светильников на улицах Русская/Батурина, Автомагистральная, – говорится в сообщении.

Также рабочие обновили 216 пусконаладочных устройств для линий освещения.

В Симферополе отремонтировали ливневую канализацию на шести улицах. Работники починили решетки водоотводных сетей.

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