Погода в Крыму на 27 июля: норд-ост и тепло до +32

На полуострове хозяйничает северо-восточный ветер. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло до +32°.

В Ялте, если брать во внимание прогнозы gismeteo.ru, днем столбик термометра поднимется до +26… 32°, северо-восточный ветер, то есть норд-ост, разгонится до 10 м/с. Малоблачно.

Детский курорт Евпатория порадует теплом до +23…30°, скорость норд-оста 1-6 м/с. Малооблачно.

В Керчи +25…30°. Скорость северо-восточного ветра 6-11м/с. Малоблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…25°.

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