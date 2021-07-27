На некоторых улицах Симферополя и Алушты нет воды 27 июля

Воды не будет временно из-за технических работ
Фото: Архив "КП"
В Симферополе и Алуште на некоторых улицах 27 июля нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
В связи с работами на внутридомовых сетях МУП «Киевский Жилсервис» на проспекте Победы, 30, водоснабжение будет ограничено до 00.00 в указанном доме.
Также до 00.00 в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения краны будут сухими на улице Генерала Родионова (частично) и Зои Рухадзе (частично).
Кроме того, в Алуште не будет воды до 00.00 на улице Слуцкого и улице Глазкрицкого (верхняя часть).
Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе 27 июля по некоторым адресам отключат свет. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.
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