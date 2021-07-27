До конца года в Крыму откроют 23 новых детсада

По планам, в 2022 году в Крыму появятся еще 7 тысяч мест в новых детсадах Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание около 3,7 тысяч мест в 23 новых детсадах РК, которые откроются уже в этом году. По его словам, в регионе идет активное строительство дошкольных образовательных учреждений.

- Рассчитываем к концу 2022 – началу 2023 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей из очереди в детские сады, – сообщил Аксенов.

Он также добавил, что еще 38 детсадов на полуострове введут в эксплуатацию в 2022 году, соответственно, появятся более 7 тысяч новых мест.

Процесс строительства дошкольных учреждений на Крымском полуострове обсудили на совещании 26 июля под руководством министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Также коснулись вопросов, касающихся капремонта и строительства новых школ в рамках национального проекта «Образование», бюджет которого составит почти 784,5 миллиардов рублей.

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