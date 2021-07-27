В Ялте задержали вандала, разрисовавшего памятник культурного наследия

Пострадавшая скульптура является охраняемым объектом культурного наследия федерального значения. Фото: пресс-служба МВД по РК

Стражи порядка в Ялте задержали вандала, который разрисовал архитектурно-художественную композицию «Колодец с горгульей», расположенную на территории Ливадийского дворца.

Как пишет «Крым 24», нарушителем оказался 33-летний мужчина. Со слов задержанного, он был недоволен дизайном архитектурного творения, поэтому, вооружившись аэрозольным баллончиком, придал ему выразительности.

- Задержанный дал признательные показания, уточнив, что полностью осознавал предусмотренные законом последствия своих деяний, – цитирует СМИ пресс-службу МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф либо три месяца тюрьмы.

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