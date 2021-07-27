В Крыму на 27 июля выявили 371 новый случай коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Фото: Анна КИРИЕНКО

На 27 июля амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции в регионе проходят 4 030 человек, в стационарах находятся 3 308 человек. С начала пандемии на полуострове выявлено 58 301 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

За последние 24 часа в Крыму зарегистрирован 371 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 326 человек самостоятельно обратились за медпомощью, еще 45 ранее контактировали с инфицированными, сообщил глава Крыма глава Аксенов.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 731 человек, – сообщил Аксенов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, за весь период с начала пандемии – 49 417 человек.

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