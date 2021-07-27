В Турции предположили, что Россия может пойти на сделку по Крыму

Все происходящее Хасан Унал назвал «дипломатической акробатикой» Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Профессор турецкого университета предположил, что Россия может пойти на сделку по Крыму: признание полуострова в составе РФ в обмен на признание Россией Северного Кипра.

- Турция и Россия должны заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра, и Россия должна возглавить движение по признанию республики. Ведь объединенный Кипр может стать членом НАТО, а это совсем не в интересах России, – цитирует Лента.ру профессора турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасана Унала.

По его словам, как только Россия это сделает, турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что Крым является частью Украины.

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