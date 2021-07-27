СК Крыма проверяет информацию о травмировании ребенка на батуте

СК проверяет данные о том, что ребенок травмировался, играя на аттракционе в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Детском парке на батуте травмировался ребенок, сообщили в пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Согласно информации, которая распространилась в соцсетях, во время игры на аттракционе «лабиринт» в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом. Ребенок получил перелом позвоночника.

- Родители девочки приложили к публикации выдержки из медицинской документации с поставленным диагнозом, сообщив, что дочка находится на лечении, – говорится в сообщении.

Уточняется, что семья с заявлением в полицию не обращалась. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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