Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 14:01

СК Крыма проверяет информацию о травмировании ребенка на батуте

Девочка получила перелом позвоночника, упав с аттракциона
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
СК проверяет данные о том, что ребенок травмировался, играя на аттракционе в Симферополе

СК проверяет данные о том, что ребенок травмировался, играя на аттракционе в Симферополе

Фото: Архив "КП"

В Симферополе Следственный комитет проводит проверку информации о том, что в Детском парке на батуте травмировался ребенок, сообщили в пресс-служба ГСУ СКР по РК.

Согласно информации, которая распространилась в соцсетях, во время игры на аттракционе «лабиринт» в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом. Ребенок получил перелом позвоночника.

- Родители девочки приложили к публикации выдержки из медицинской документации с поставленным диагнозом, сообщив, что дочка находится на лечении, – говорится в сообщении.

Уточняется, что семья с заявлением в полицию не обращалась. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50