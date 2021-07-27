Прямые авиарейсы из Краснодара и Минвод в Крым продлили на зимний период

Ранее самолеты из Симферополя в Краснодар и Минеральные воды уже летали зимой
Фото: Архив "КП"
Рейсы из Симферополя в Краснодар и Минеральные Воды будут продолжаться в течение осенне-зимнего сезона, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В Краснодар судна будут летать два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Между Крымом и Минеральными водами самолеты будут курсировать три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам). Время полетов, которые будет выполнять компания «Азимут», составит около часа.
Уточняется, что ранее зимние рейсы уже выполнялись в эти города. Прошлой зимой самолеты летали по 11 направлениям, но в этом году будут нововведения.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Калугой и Крымом стало круглогодичным. Полеты будут выполнять дважды в неделю.
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