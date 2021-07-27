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Происшествия27 июля 2021 14:51

В Симферополе задержали двух 19-летних фальшивомонетчиков

Парни могут попасть в тюрьму на 8 лет за нарушение закона
Елизавета КВАЧКОВА
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Сейчас преступники находятся под стражей в изоляторе. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сейчас преступники находятся под стражей в изоляторе. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым.

Стражи порядка в Симферополе поймали двух 19-летних парней, которые расплачивались фальшивыми купюрами за товары и услуги в разных торговых точках города, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Нарушители приехали в крымскую столицу из уральского региона. Поддельные купюры номиналом 5 000 рублей заказали через Интернет.

- Задержанные рассчитывались в различных торговых точках города Симферополя, прежде всего на рынках и уличных торговых палатках. Незаконная деятельность осуществлялась в составе группы лиц по предварительному сговору, – говорится в сообщении.

За все время нахождения в Симферополе парням удалось сбыть 7 фальшивых купюр. Возбуждено уголовное дело. Нарушители могут отправиться в тюрьму на 8 лет.

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