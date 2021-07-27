В пострадавших от потопа городах Крыма продолжают наводить порядок

Режим ЧС будет действовать в Ялте до 18 августа Фото: Михаил ПАТЛИС

В Керчи и Ялте, которые больше всех пострадали после разрушительного потопа, продолжаются восстановительные работы. Несмотря на то, что города понесли колоссальные убытки, в них продолжают ехать курортники.

Как пишет Крымская газета, в Ялте сейчас приступают к восстановлению подземных переходов и также мостов.

- Однозначно ремонту подлежит пешеходный мост в районе улице Боткинской, а на улице Музейной его нужно строить заново. На объектах нужно восстановить ограждения, – цитирует СМИ главу Ялты Янину Павленко.

Также активно расчищают те участки, где уровень воды до моста составляет менее 50 сантиметров, чтобы не было угрозы новых подтоплений.

Кроме того, были власти курортной столицы подали заявки на финансирование очистки гидротехнических сооружений, на это требуется более 200 миллионов рублей. Также сотрудники «Крымводхоза» будут проводить восстановительные работы на реках Бабу, Гува и Бала. Средства на это уже выделены, работы стартуют в августе. Одна из главных задач, которые стоят перед работниками города, – просушить местные подвалы. Для этого приобретают дополнительное мощное оборудование.

- На ближайшей сессии вносим изменения в бюджет города и выделяем 34 миллиона рублей на проектирование благоустройства всех дворов многоквартирных домов, которые пострадали во время ЧС, – добавила Павленко.

Если говорить о Керчи, то в городе особое внимание уделяется владельцам пострадавших авто. До сих пор идет прием заявок на получение компенсаций на транспортные средства, которым был нанесен ущерб во время ЧС.

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