МОК обеспечивает геоблокировку интернет-трансляций Олимпийских игр в Крыму

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в сети Интернет блокируются в Крыму Фото: Архив "КП"

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в сети Интернет, которые Первый канал получает от официального вещателя – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК).

Как пишет ТАСС, Первый канал при этом освещает Игры XXXII Олимпиады на территории Крымской республики в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады без каких-либо ограничений.

- Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета, – цитирует СМИ генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

По его словам, МОК обеспечивает геоблокировку абсолютно всех специальных проектов и трансляций, доступ к которым можно получить через интернет, в том числе на olympics.1tv.ru.

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