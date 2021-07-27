В Симферополе 28 июля ожидаются перебои с водой

Воды по указанным адресам не будет несколько часов Фото: Архив "КП"

В Симферополе 28 июля на некоторых улицах не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение с 13.00 до 15.00 будет ограничено по адресам: улица Русская, улица Трубаченко, улица Батурина, улица Очаковская, улица Гавена, улица Дмитрия Ульянова, улица 60 лет Октября, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в крымской столице с 10.30 до 12.00 не будет воды по адресам: микрорайон М. Жукова, Верхнее и Нижнее Плато.

Краны по указанным адресам будут временно оставаться сухими из-за ремонтных работ.

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