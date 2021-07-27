Скандальную миниатюру Пушкина убрали с набережной Керчи

Скандальная композиция на набережной Керчи вызвала гнев общественности. Фото: Архив КП.

Скандальную миниатюру в виде фигуры Александра Пушкина с подругой, убрали с набережной Керчи. По распоряжению городской администрации скульптуру работы неизвестного автора демонтировали.

- Скульптурная композиция, которая появилась на постаменте и установлена неизвестными лицами, не имеет отношения к основному памятнику… Администрация Центрального парка культуры и отдыха проводит работу по выяснению инцидента в части самовольной установки неизвестной скульптуры, - сообщила пресс-служба администрации.

Скульптура творения неизвестного автора появилась на месте отправленного на реконструкцию памятника Пушкину в конце прошлой недели. Миниатюра, размером не более 30 сантиметров, вызвала бурю негодования у общественности. В культурной среде города ее назвали чьей-то «неудачной шуткой».

Устранить подмену памятника от керченских властей потребовали представители Русской общины Крыма. Там посчитали, что скульптурная композиция оскорбляет национальные чувства керчан и память о великом поэте. Особенно это касается «фривольного содержания» композиции, и ее непропорционально малых размеров.

По распоряжению администрации города миниатюру демонтировали. Фото: Анатолий Николаев-Талин/Вконтакте

Кто автор скульптуры, пока так и остается загадкой. По словам керченского скульптора Виктора Будина, «такого не делают даже студенты».

Сам Виктор Будин уже заканчивает работу над обновленным памятником Пушкину. Вернуть фигуру поэта на место планируют ко Дню города в сентябре.

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