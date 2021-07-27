Пьяный пенсионер в Симферополе угнал машину и попал в ДТП

Мужчина угнал машину в нетрезвом виде Фото: Архив "КП"

В Симферополе 60-летний мужчина угнал автомобиль марки «Chery Amulet», который находился без присмотра рядом с магазином, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

- Злоумышленник угнал автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Передвигаясь по городу, он не справился с управлением и совершил ДТП, наехав на дорожное ограждение, – говорится в сообщении.

Нарушитель может сесть в тюрьму на 5 лет.

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