Пять стран Европы, не входящих в Евросоюз, поддержали продление «крымских» санкций

Санкционный режим ежегодно продлевается с 2014 года Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Пять стран - партнеров Евросоюза выразили свою солидарность с решением Совета ЕС о продлении на год санкций против России за аннексию Крыма. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

- Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года, – говорится в сообщении.

Напомним, что эти пять стран присоединились к европейскому санкционному режиму в отношении России в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение.

Ограничения касаются жителей Крымского полуострова и местных предприятий. Физические лица, проживающие на территории Крыма, не могут посещать территорию ЕС с российскими загранпаспортами. Страны ЕС готовы предоставить таким гражданам визы, только если у них сохранились украинские паспорта. Санкции также ограничивают любые контакты с крымскими предприятиями, судам ЕС запрещено заходить в крымские порты, а самолетам – совершать посадки в аэропортах республики. Исключения касаются только экстренных ситуаций.

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