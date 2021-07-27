Где в Симферополе и Севастополе 28 июля отключат свет

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электротока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гурзуфская, 88; ул. Лесхозная, 2-6 (чет);

пер. Малосадовый 28-36 (чет);

ул. Оленчука, 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

ул. 2 Бастионная 12-26(чет),19-А,21-25(нечет);

ул. Синопская 2;

ул. Хрулева 13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13;

ул. Героев Севастополя 84-86(чет);

ул. 2 Бастионная 17-19(нечет);

ул. Брянская 6;

ул. 1 Бастионная 3-7(нечет),11-15(нечет);

ул. Адмирала Макарова 1,25-29(нечет);

ул. Хрулева 8,7,11

с 8.00 до 16.00

ул. Куйбышевская,2-26(чет),1-29(нечет);

ул. Подгорная,2-4(чет),1-3(нечет);

ул. Солнечная,14,18,2-10(чет),5-А,11-Б,9

с 10.00 до 12.00

ул. Профсоюзная 1, 2-10(чет),3-11(нечет);

пер. Профсоюзный 12-а,2-а,2-12(чет);

ул. Физкультурная 4, 8/1,6-8(чет);

пер. Физкультурный 3-5(нечет), 2-10(чет);

ул. Мира 4-12(чет),1-3(нечет), 5, 14

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