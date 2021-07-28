Погода в Крыму на 28 июля: без осадков и тепло до +34

В Крыму малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 июля на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер разгонится до 10 м/с. Столбик термометра дотянется до +30…32°.
В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +24… 29°, южный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Малоблачно.
Город-курорт Евпатория порадует теплом до +26°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Малооблачно.
В Керчи +22…30°. Скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Малоблачно.
Температура воды в Черном море +23…25°.
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