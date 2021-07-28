Погода в Крыму на 28 июля: без осадков и тепло до +34

В Крыму малооблачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июля на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер разгонится до 10 м/с. Столбик термометра дотянется до +30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +24… 29°, южный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Малоблачно.

Город-курорт Евпатория порадует теплом до +26°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Малооблачно.

В Керчи +22…30°. Скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Малоблачно.

Температура воды в Черном море +23…25°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50