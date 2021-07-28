В Крыму 31 июля проведут субботник на Кара-Даге

Субботник пройдет в парке Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Карадагский природный заповедник приглашает волонтеров на субботник. Добровольцы займутся очисткой парка от зарослей айланта – назойливого растения, которого стало слишком много.

- При себе необходимо иметь перчатки, - говорится в сообщении, которое появилось в соцсети.

ГДЕ и КОГДА :

сбор волонтеров в 9.00 ( 31 июля, суббота) на территории Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского - поселок городского типа Курортное, улица Науки, дом 24.

Запись по телефону + 7(978)-75-61-454

КСТАТИ

Волонтеры смогут бесплатно посетить экологическую тропу «Большой Карадаг» в 15.20 или в любой другой день по желанию.

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