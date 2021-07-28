Ялта вернула себе былую красоту и прелесть: 5 фото Южного берега Крыма в конце июля

Набережная имени В.И. Ленина Фото: Алекс Кедми/VK

На долю жемчужины Крыма выпало немало испытаний – ливневые дожди нанесли городу немалый урон. Но все плохое позади: грязь с набережной убрали, воду с подвалов откачали.

В Ялте получаются очень красивые снимки. Фото: Алекс Кедми/VK

Жизнь вошла в привычное русло: фотосет талантливого фотохудожника Алекса Кедми тому яркое доказательство.

Город счастья пережил «библейский потоп» и снова радует волшебными видами и воздухом, наполненным праздником и предчувствие счастья.

В городе много отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

Набережная, как и положено во время курортного сезона, походит полноводную реку. Неспешный людской поток с одной стороны сдерживает каменно-бетонное обрамление набережной, с другой - экзотические пальмы и симпатичной архитектуры здания.

Живые скульптуры - это особый вид искусства. Фото: Алекс Кедми/VK

Свое привычное место заняли уличные артисты всех мастей и профилей, которые пытаются заработать на туристах.

Аниматоры развлекают публику. Фото: Алекс Кедми/VK

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