Полиция задержала бывшего наркоторговца за кражу автомобиля в Саках

Бывший торговец наркотиками попался на краже автомобиля Фото: Архив "КП"

К стражам порядка обратился житель Сак с сообщением о краже автомобиля «Запорожец». Он оценил утрату на 105 тысяч рублей, сообщили в МВД по Крыму.

Полиция задержала 45-летнего жителя соседнего села, ранее судимого за торговлю наркотиками.

- Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что сдал похищенный автомобиль на металлолом, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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