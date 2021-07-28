Полиция задержала бывшего наркоторговца за кражу автомобиля в Саках

Бывший торговец наркотиками попался на краже автомобиля
Фото: Архив "КП"
К стражам порядка обратился житель Сак с сообщением о краже автомобиля «Запорожец». Он оценил утрату на 105 тысяч рублей, сообщили в МВД по Крыму.
Полиция задержала 45-летнего жителя соседнего села, ранее судимого за торговлю наркотиками.
- Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что сдал похищенный автомобиль на металлолом, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50