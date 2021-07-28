В Крыму туристов на матрасе унесло в море на 1 километр от берега

С туристами провели беседу о безопасном поведении на воде Фото: Архив "КП"

В Крыму на помощь туристам, которые оказались в 900 метрах от берега, отправились спасатели на катере. Отдыхающих унесло по воде на надувном матрасе, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

- На удалении от берега более 900 метров были замечены 4 человека на надувном матрасе и круге, подающие сигналы о помощи, – говорится в сообщении.

Пострадавших подняли на катер и доставили на пляж. Уточняется, что в медпомощи туристы не нуждались. С ними провели беседу о безопасном проведении на воде.

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