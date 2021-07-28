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Общество28 июля 2021 11:44

Август определит дальнейшее распространение коронавируса в Крыму

Эпидемическая ситуация обострится с началом учебного года
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Заболеваемость в августе отразится на весь эпидсезон

Заболеваемость в августе отразится на весь эпидсезон

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Августовские показатели заболеваемости коронавирусом определят дальнейшее распространение инфекции в Крыму. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Август месяц будет самым сложным в 2021 году, - отметила она. - Именно в этот месяц будет формироваться ситуация по новой коронавирусной инфекции в преддверии ожидаемого подъема гриппа и ОРВИ и мероприятий в канун начала учебного года.

От того, насколько контролируемым будет уровень заболеваемости в августе, зависит развитие эпидемического процесса в сезон респираторных инфекций. Пока что ситуация напряженная и держится на высоких показателях.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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