Партия «Новые люди» займется реками Крыма

Активисты партии проплыли на лодках по реке Салгир, чтобы исследовать ее русло.

Партия «Новые люди» провела в Симферополе экологическую акцию «Спасем реки Крыма», главная цель которой – привлечь внимание властей и общественности к важной экологической проблеме.

Русла крымских рек год от года мелеют, зарастают камышом и тростником, в них скапливается мусор.

- Одна из причин потопов, которые происходят на полуострове - это загрязненные русла рек. Когда выпадает много осадков, воде некуда деваться и это приводит к катастрофам, подобным тем, которые случились в Керчи, Ялте и Бахчисарайском районе. Наша исследовательская группа уже изучила состояние рек в Керчи и Ялте. Сегодня мы это делаем в Симферополе, - рассказала Анна Трофименко, руководитель Крымского регионального отделения партии «Новые люди».

Активисты партии проплыли на лодках по реке Салгир, чтобы исследовать ее русло. Затем они провели в Гагаринском парке заседание экспертного клуба «Крым без окраин», созданного Новыми людьми. Решено было очистить участок русла реки Салгир. Новые люди займутся этим вместе с экологами после получения разрешения от местной администрации. В перспективе планируется создать карту рек полуострова с указанием всех проблемных участков и предложить план по их очистке.

- Главное - действовать, шаг за шагом благоустраивать наш родной край, делая его действительно «Крымом без окраин», - отметил координатор одноименного клуба Юрий Моховой.

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