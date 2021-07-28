За год заболеваемость пневмонией в Крыму выросла в 3 раза

Под ковидных больных отводят все имеющиеся мощности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За год заболеваемость внебольничными пневмониями в Крыму выросла в 3 раза. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- К сожалению, заболеваемость респираторными инфекциями отличается от всей динамики наблюдений за вирусными инфекциями, - отметила она. - Уровни эпидпорогов превышены по всем административным единицам в республике в целом на 24%, по Симферополю - на 86%. Уровень заболеваемости пневмониями выше 2020 года на 300%.

Самые высокие показатели в Ялте и Красноперекопском районе, где за неделю рост составил 50-100%. Минздрав вынуждено перепрофилирует отделения для госпитализации больных.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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