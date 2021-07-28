Крымские татары призвали Турцию признать российский статус Крыма

В 2014 году в Крыму состоялся референдум, по результатам которого регион вошел в состав РФ Фото: Архив "КП"

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать полуостров частью Российской Федерации. По его словам, в Москве никого не принуждают соглашаться с российским статусом полуострова, а регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок.

Напомним, что ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявлял, что признание статуса российского Крыма было бы возможно в обмен на признание властями РФ Северного Кипра. В таком случае турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в республику, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что полуостров является частью Украины.

- Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо прежде всего странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать, – цитирует РИА Умерова.

Справка: Кипр с 1974 года разделен между греческой и турецкой общинами. В 1983 году на севере острова провозгласили Турецкую республику Северного Кипра, которая не признается мировым сообществом. Международно признанной остается только Республика Кипр, под контролем которой находится юг острова. Многие годы между греками и турками идут безуспешные переговоры относительно политического воссоединения Кипра.

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