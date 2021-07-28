В ближайшие дни в Крым опять придет аномально жаркая погода

На сегодняшний день температура воздуха на полуострове составляет 35 градусов. Фото: Архив "КП"

В конце недели в Крым опять придет аномально жаркая погода. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на Крымский гидрометцентр, среднесуточная температура повысится на 7 градусов сверх нормы.

На сегодняшний день температура воздуха на полуострове составляет 35 градусов.

- С 29 июля по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, – отметили синоптики.

При этом вода в море остается комфортной для купания. В Феодосии, Ялте, Алуште и Евпатории – 25 градусов, а в Севастополе и Черноморском - до 24. В Керченском проливе и Азовском море - до 27 градусов.

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