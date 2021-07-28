Индийский штамм коронавируса «дельта» вытеснил другие в Крыму

В Крыму доминирует индийский штамм "дельта" Фото: Архив "КП"

Индийский штамм коронавируса «дельта» вытеснил другие разновидности инфекции в Крыму. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Индийски штамм вытеснил все остальные, - отметила она. - Это в целом по РФ одна и та же ситуация. Британский, который выявили в апреле, широкого распространения не получил. Индийский, как более агрессивный, доминирует во всех административных территориях.

вируса вытеснил все остальные за счет своей агрессивности и контагиозности.

В связи с этим все профилактические и ограничительные мероприятия направлены на максимальное разобщение групп людей для прерывания эпидемического процесса.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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