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Политика28 июля 2021 13:08

В Украине недовольны крымским телесигналом, накрывшим Херсонщину

Кто-то усмотрел в этом угрозу нацбезопасности
Елизавета КВАЧКОВА
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Украинские правозащитники возмущены тем, что в Херсонской области есть русское TV и радио

Украинские правозащитники возмущены тем, что в Херсонской области есть русское TV и радио

Фото: Архив "КП"

В Херсонской области Украины местные жители слушают российское радио и смотрят русское телевидение. Однако нашлись те, кто остался недоволен сложившейся ситуацией.

В «Крымской правозащитной группе» рассказали, что во всех 19 населенных пунктах Херсонской области доступен качественный сигнал российского теле- и радиовещания. Местные правозащитники усмотрели в этом угрозу национальной безопасности страны, пишет ForPost. Ситуация усугубляется еще тем, что в этом регионе нет нормального мобильного интернета у украинских операторов.

- Украинское правительство должно развивать и срочно начать эффективную борьбу со значительным культурно-информационным влиянием Российской Федерации на Херсонщине, – цитирует СМИ общественников.

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