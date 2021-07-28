Депутат Госдумы пообещал решить проблемы жителей Раздольненского района

Фото: Михаил Шеремет/Facebook

Депутат Госдумы РФ от республики Михаил Шеремет посетил Раздольненский район Крыма с рабочим визитом.

- В селах Зимино, Сенокосное, Котовское, пгт Новоселовское и Раздольное муниципального образования встретился с жителями. Совместно с руководством района, а также сельских поселений пообщался по имеющимся проблемным вопросам, - отметил Шеремет.

По его словам, основные проблемы района – ремонт дорог, наличие задолженности фермеров перед жителями по договорам аренды земли, а также водоснабжение.

- Принятые от жителей обращения направлены в работу, - заключил депутат.

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