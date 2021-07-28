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Общество28 июля 2021 13:41

Когда состоится первый бой крымчанина Бакши на Олимпиаде

Прямая трансляция поединка будет идти на телеканале «Матч! Боец»
Елизавета КВАЧКОВА
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Заслуженный мастер спорта России Глеб Бакши выйдет на ринг 29 июля. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

Заслуженный мастер спорта России Глеб Бакши выйдет на ринг 29 июля. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

В Японии 23 июля стартовали Олимпийские игры, на которых представлять Крым будет боксер из Симферополя Глеб Бакши.

В вечерней сессии 29 июля крымчанин выступит на стадии 1/8 финала. Соперником Глеба будет победитель поединка между белорусом Виталием Бондаренко и американцем Троем Исли. Бой начнется в 11.48 по Москве. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Матч! Боец», пишет Крымская газета.

Напомним, что Олимпийские игры начались на год позже и с большими ограничениями ввиду противоэпидемиологических мер. На соревнованиях, которые в этом году проходят в Токио, не участвуют болельщики.

Ранее сообщалось, что крымчанин выступит на летних Олимпийских играх в Токио. На ринг 29 июля выйдет заслуженный мастер спорта России Глеб Бакши.

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