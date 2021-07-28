Аксенов не исключил смягчения антиковидных ограничений для общепита

Объекты общепита на побережье нарушают указ главы Крыма Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил смягчения антиковидных ограничений по времени работы кафе и ресторанов. Об этом он сообщил на штабе по предупреждению распространения коронавируса.

- Если динамика стабилизируется, возможно, мы пойдем на снятие ограничений и работы после 23.00, - отметил Аксенов. - Давайте выдержим определенный этап. Если выдержим динамику, к следующей неделе будем рассматривать.

В то же время глава региона потребовал в судебном порядке приостановить на 90 дней деятельность предприятий, которые отказались выполнять требования по ограничению работы и продолжали обслуживать клиентов после 23.00, несмотря на предупреждения. Такие объекты будут обнародованы на портале правительства, их владельцы лишатся господдержки и договоров аренды госимущества.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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