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Общество28 июля 2021 13:44

Аксенов не исключил смягчения антиковидных ограничений для общепита

Нарушителей по решению суда закроют на 90 дней
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Объекты общепита на побережье нарушают указ главы Крыма

Объекты общепита на побережье нарушают указ главы Крыма

Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил смягчения антиковидных ограничений по времени работы кафе и ресторанов. Об этом он сообщил на штабе по предупреждению распространения коронавируса.

- Если динамика стабилизируется, возможно, мы пойдем на снятие ограничений и работы после 23.00, - отметил Аксенов. - Давайте выдержим определенный этап. Если выдержим динамику, к следующей неделе будем рассматривать.

В то же время глава региона потребовал в судебном порядке приостановить на 90 дней деятельность предприятий, которые отказались выполнять требования по ограничению работы и продолжали обслуживать клиентов после 23.00, несмотря на предупреждения. Такие объекты будут обнародованы на портале правительства, их владельцы лишатся господдержки и договоров аренды госимущества.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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