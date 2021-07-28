Специалисты оценят угрозу провала для жилых домов в Кореизе

Все жильцы пострадавших строений получат материальную поддержку. Фото: пресс-служба главы РК

В поселке Кореиз (Большая Ялта) после недавнего потопа образовался провал, который грозит обрушением жилых домов на улице Токмаковых, сообщила глава местной администрации Янина Павленко, пишет КИА.

Госкомитет по водному хозяйству и Притивооползневое управление выступили против засыпки данного провала гравием. По поручению Председателя Правительства Крыма Юрия Гоцанюка ситуацию на месте сегодня оценят специалисты.

- Главное, что нужно выяснить – являются ли самые пострадавшие дома потенциально опасными (в частности это дома №17 и 19 по улице Токмаковых). Готовим повторную экспертизу. Первая признала их утраченными, но люди не верят. Нужно поставить в этом вопросе точку, – подчеркнула Янина.

Она уточнила, что никто из жильцов этих строений не лишился имущества полностью, но каждый получит дополнительную выплату из муниципального бюджета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50