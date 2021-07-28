Легковушка превратилась в груду металла после ДТП с поездом в Крыму

Машина сильно пострадала в результате аварии. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Авария случилась 28 июля в поселке Октябрьское.

- В 06.46 водитель автомобиля ВАЗ 211440 на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, – говорится в сообщении.

Водитель легковушки чудом выжил. Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате автомобиль столкнулся с поездом Санкт-Петербург – Севастополь. На кадрах записи видно, что машину от сильного удара отбросило на несколько десятков метров. Водителя ВАЗа доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Место аварии изучали сотрудники ГИБДД.

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