В двух селах Симферопольского района 29 июля не будет света

Света по указанным адресам не будет девять часов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В двух селах Симферопольского района 29 июля с 08.00 до 17.00 не будет света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Временные ограничения связаны с проведением запланированных работы по техобслуживанию. Света не будет по таким адресам: село Доброе: улица Зеленая, улица Лесная; село Краснолесье: улица Счастливая, улица Ежевичная, улица Дальняя, улица Родниковая, улица Сосновая, улица Зеленая горка, улица Парковая, улица Фруктовая, улица Луговая, улица Речная, улица Заповедная, улица Тенистая, переулок Лесной, улица Лесная, улица П. П. Минькова, улица Крымских Партизан, улица Калужина.

Ранее сообщалось, что в Крыму 31 июля проведут субботник на Кара-Даге. Принять участие в акции могут все желающие.

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