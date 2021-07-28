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Общество28 июля 2021 16:27

В двух селах Симферопольского района 29 июля не будет света

Запланированы технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Света по указанным адресам не будет девять часов

Света по указанным адресам не будет девять часов

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В двух селах Симферопольского района 29 июля с 08.00 до 17.00 не будет света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Временные ограничения связаны с проведением запланированных работы по техобслуживанию. Света не будет по таким адресам: село Доброе: улица Зеленая, улица Лесная; село Краснолесье: улица Счастливая, улица Ежевичная, улица Дальняя, улица Родниковая, улица Сосновая, улица Зеленая горка, улица Парковая, улица Фруктовая, улица Луговая, улица Речная, улица Заповедная, улица Тенистая, переулок Лесной, улица Лесная, улица П. П. Минькова, улица Крымских Партизан, улица Калужина.

Ранее сообщалось, что в Крыму 31 июля проведут субботник на Кара-Даге. Принять участие в акции могут все желающие.

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