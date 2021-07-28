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Экономика28 июля 2021 17:15

Строящийся в Форосском парке лагерь «Ак-Барс» хотят сделать молодежным

Таким образом местные власти хотят избежать установки заборов вокруг учреждения
Елизавета КВАЧКОВА
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Строительством комплекса занимается госпредприятие из Татарстана «Татинвестгражданпроект»

Строительством комплекса занимается госпредприятие из Татарстана «Татинвестгражданпроект»

Фото: Архив "КП"

Ялтинские власти хотят добиться изменения статуса строящегося лагеря «Ак-Барс» в Форосском парке с детского на молодежный, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Будем добиваться того, чтобы строящийся лагерь носил статус молодежного, а не детского. Это избавит от необходимости установки заборов по всей территории, – сообщила Павленко.

Также она отметила, что сейчас местные власти ведут работу по передаче дворца Кузнецова в Форосском парке в республиканскую собственность для обустройства там краеведческого музея вместо гостиницы.

Напомним, что ранее местные жители записали видеообращение к президенту РФ, выразив свое неодобрение относительно новых строительных работ на общественной территории Форосского парка. В марте 2021 года с жителями Фороса встретился глава Крыма Сергей Аксенов, он пояснил, что на месте появится новый детский лагерь. Позже стало известно, что территорию строящегося объекта сократили в два раза.

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