В Симферополе приостановили работу производств, отравляющих воздух

Минприроды выявило превышающие нормы выбросы в атмосферу. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК Фото: другой источник.

В Симферополе приостановлена работа несанкционированных источников выбросов в атмосферу, отравляющих воздух. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма. Сотрудники ведомства провели проверки, основанием для которых послужили многочисленные жалобы жителей в районе ЖК «Город Мира».

-Сотрудниками Министерства установлены субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий, а также в сфере обращения с отходами. Выявлены два стационарных источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ: паровой котел и печь для сжигания отходов. В воздухе обнаружены следы свежей сажи и запах гари. По результатам проведенных лабораторных исследований установлены превышения загрязняющих веществ в выходящих газах,- сообщили в Минприроды.

Работа печи по сжиганию отходов приостановлена. Фото: Минприроды РК

Своей деятельностью предприятия нарушили требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и будут оштрафованы. В отношении одного источника выбросов составлен протокол о временном запрете использования. Паровой котел опломбирован, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух прекращен. Также, приостановлена работа печи по сжиганию отходов.

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