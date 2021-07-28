Где в Симферополе и Севастополе 29 июля отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока. Причина – ремонт трансформаторных подстанций и прочего энергооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Вишневая 90-104 (чет), 65-103(нечет)
ул. Куйбышева 161-179 (нечет)
ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)
ул. Шалфейная 90-118 (чет), 93-119 (нечет)
ул. Кечкеметская 80/1
пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Ангарская 36;
ул. Генерала Захарова 12;
ул. Жидкова, 74, 76;
ул. Коммунальная 6, 1-15 (нечет)
ул. Полигонная 70-124 (чет), 81-127 (нечет)
Каменский массив – садовые товарищества: «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Привал», «Автобусник», «Энергия», «Скала»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 12.00
ул. Парковая 29-А,29; 14-А;
ул. Адмирала Фадеева 48
с 8.00 до 16.00
п. ГРЭС: ул. Зеленогорская 14-А,12-14(чет), 32-36(чет), 61; ул. Мысовая; ул. Фарватерная 2-12,3-9(нечет)
с 8.00 до 17.00
ул. Паршина 2;
ул. Комсомольская 58-80(чет),51-73(нечет);
ул. Дзержинского 52,55-63(нечет);
ул. Перекопская 4-8(чет),1-5(нечет);
ул. Будищева 9;
ул. Брестская 20;
ул. Хрулева 6;
ул. Бородинская 4-20(чет),1-41(нечет);
ул. Лазаревская 15-В/2,15-А,15-Б;
ул. Орловская 4-34(чет),3-11(нечет);
ул. Якутская 26-32(чет);
ул. Гранатная 1; 1-А;
ул. Мореходная;
ул. Генерала Жидилова 48;
ул. Истомина 12;
ул. Оборонная 2-8(чет);
ул. Окопная 1-15(нечет);
ул. Красносельского 7;
ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;
ул. Одинцова 2-А,2-4(чет),1-11(нечет)
с 7.30 до 16.30
ул. Демидова 13 - ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя»;
рынок «Чайка»
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50