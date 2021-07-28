Где в Симферополе и Севастополе 29 июля отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока. Причина – ремонт трансформаторных подстанций и прочего энергооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вишневая 90-104 (чет), 65-103(нечет)

ул. Куйбышева 161-179 (нечет)

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

ул. Шалфейная 90-118 (чет), 93-119 (нечет)

ул. Кечкеметская 80/1

пер. Вишневый 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Ангарская 36;

ул. Генерала Захарова 12;

ул. Жидкова, 74, 76;

ул. Коммунальная 6, 1-15 (нечет)

ул. Полигонная 70-124 (чет), 81-127 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Привал», «Автобусник», «Энергия», «Скала»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

ул. Парковая 29-А,29; 14-А;

ул. Адмирала Фадеева 48

с 8.00 до 16.00

п. ГРЭС: ул. Зеленогорская 14-А,12-14(чет), 32-36(чет), 61; ул. Мысовая; ул. Фарватерная 2-12,3-9(нечет)

с 8.00 до 17.00

ул. Паршина 2;

ул. Комсомольская 58-80(чет),51-73(нечет);

ул. Дзержинского 52,55-63(нечет);

ул. Перекопская 4-8(чет),1-5(нечет);

ул. Будищева 9;

ул. Брестская 20;

ул. Хрулева 6;

ул. Бородинская 4-20(чет),1-41(нечет);

ул. Лазаревская 15-В/2,15-А,15-Б;

ул. Орловская 4-34(чет),3-11(нечет);

ул. Якутская 26-32(чет);

ул. Гранатная 1; 1-А;

ул. Мореходная;

ул. Генерала Жидилова 48;

ул. Истомина 12;

ул. Оборонная 2-8(чет);

ул. Окопная 1-15(нечет);

ул. Красносельского 7;

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;

ул. Одинцова 2-А,2-4(чет),1-11(нечет)

с 7.30 до 16.30

ул. Демидова 13 - ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя»;

рынок «Чайка»

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