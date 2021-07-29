Погода в Крыму на 29 июля: сухо и тепло до +34

Температура воды в Черном море +23…25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики обещают аномальную жару: среднесуточная температура воздуха на 7 градусов превысит норму.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Днем западный ветер до 5-10 м/с. Воздух прогреется до +30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +25… 30°, южный ветер разгонится до 2-9 м/с. Малоблачно.

Детский курорт Евпатория прогреется до +29°, скорость юго-западного ветра достигнет 3-9 м/с. Малооблачно.

В Керчи днем +24…30°. Скорость северо-восточного ветра 1-5 м/с. Гроза.

Температура воды в Черном море +23…25°.

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