«Писк уши режет»: В Крыму на Опуке расплодились летучие мыши

Остроухие ночницы. Фото: Игорь Сикорский/ ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские ученые сообщили, что на полуострове стало больше летучих мышей.

- Остроухие ночницы «обжили» катакомбный комплекс в северо-восточной стороне горы Опук в 2005 году. На сегодняшний день состояние материнской популяции отмечает положительную динамику - до 7 тысяч особей, - такой пост появился в соцсети.

У крымских мышей крылья в размахе могут достигать 40 см. Фото: Игорь Сикорский/ ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Игорь Сикорский, научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым», отметил, все это результат работы «режима тишины». Поэтому во время прогулок по катакомбам Опукского заповедника экскурсоводы следят, чтобы туристы не тревожили колонию летучих мышей - не светили фонариками и не шумели.

Животных нельзя тревожить. Фото: Игорь Сикорский/ ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Остроухие ночницы не могут похвалиться гигантскими размерами: длина предплечья может достигать до 61 мм, крылья в размахе - до 40 см. Едят они насекомых: кузнечиков, сверчков и жуков. Добычу ловят в воздухе или собирает с поверхности земли.

Пользователи соцсети отреагировали на новость, комментируя пост: «Необычные создания. Жарко у них в катакомбах и запах стоит не самый приятный. А какой тонко-пронзительный писк-скрип стоит! Уши режет! Любят мыши поговорить»; «Главное, чтобы от коронавируса не сдохли»; «Мыши консервативны, модным веяниям не подвержены. Максимум – старое доброе бешенство».

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