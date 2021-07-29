Часть Симферополя и поселок Коктебель остались без воды

Краны по указанным адресам будут оставаться сухими весь день Фото: Архив "КП"

Часть улиц Симферополя и пгт. Коктебель остались без воды 29 июля в связи с ремонтном на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В крымской столице краны будут оставаться сухими до 00.00 по таким адресам: улица Пехотинцев, улица Арзы, улица Битумная, улица Джанкойская, переулок Битумный, переулок Ракетный, переулок Линейный, улица Линейная, проезд Линейный, проезд Пехотинцев, улица Салгирная, улица Мелитопольская, улица Чокрак, улица Генчлик, улица Ракетная, переулок Салгирный, переулок Мелитопольский, переулок Салгирный, а также прилегающие улицы и переулки.

График подвоза воды будет осуществляться по графику: улица Ракетная 32 с 09.30 до 11.00 улица Битумная 112 с 11.15 до 13.00 улица Пехотинцев 31 с 13.15 до 15.00 переулок Пехотинцев 16 с 15.15 до 16.30 улица Ракетная 26 с 9.30 до 11.00 улица Чокрак / переулок Чокрак с 11.15 до 13.00 улица Берекет 20 с 13.15 до 15.00 улица Джанкойская 148 с 15.15 до 16.30

Также воды до 00.00 не будет в пгт. Коктебель (Феодосия).

- При необходимости будет организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом согласно поданным заявкам. Заявку можно оставить по телефону диспетчерской службы Феодосийского филиала +79787157077, – говорится в сообщении.

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