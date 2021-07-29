В Симферополе открыли новый детсад «Золотой ключик» на 260 мест

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В Симферополе 28 июля торжественно открыли новый детский сад на 260 мест «Золотой ключик», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Учреждение общеразвивающего вида №22 находится на улице Батурина. Оно построено в рамках национального проекта «Демография».

Новое заведение располагается на улице Батурина в Симферополе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

- Спасибо всем, кто внес свою лепту в это важное дело. Открытие новых детских садов уверенно приближает нас к полной ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения. Планируется, что до конца 2022 года этот вопрос будет окончательно решен, – сообщил Аксенов.

Он поздравил коллектив нового детсада и родителей, чьи дети станут воспитанниками данного дошкольного учреждения.

Детсад рассчитан на 260 мест. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

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