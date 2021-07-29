Владелец батута в Симферополе, на котором травмировался ребенок, не признал свою вину

Девочка получила серьезную травму, упав с небольшой высоты. Фото: ForPost

Владелец батута в Детском парке Крыма ответил на обвинения отца 5-летней девочки, которая, по убеждению ее родителей, получила травму позвоночника на аттракционе «Лабиринт».

Как пишет ForPost, в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте» директор батута Андрей Парфенюк прокомментировал произошедшую ситуацию.

- Мы до сих пор не можем понять, как от такого приземления с незначительной высоты около 50 сантиметров могла получиться такая травма; и почему родители девочки в тот же день 15 июля не обратились с такой серьезной травмой, как ушиб позвоночника (компрессорный перелом), за помощью докторов, а обратились в больницу только 16-го числа, – цитирует СМИ Парфенюка.

В соцсетях также распространилось видео с инцидентом, на кадрах которого видно, что ребенок все же спрыгнул на мат, а не на землю, как утверждал ее отец.

- На стоп-кадрах и на видео усматривается наличие уложенных матов под спуском батута при этом конкретном случае. Следовательно, доводы о том, что маты отсутствовали в тот день, не состоятельны, – приводит издание слова директора Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко.

Напомним, что ранее родители пострадавшего ребенка опубликовали в интернете выдержки из заключений медиков, заявив, что у их дочери серьезная травма позвоночника и сейчас она проходит лечение. Ситуацией заинтересовался Следком, однако Гостехнадзор не выявил нарушений техники безопасности.

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