Погода в Крыму на 30 июля: без осадков и тепло до +33

В Крыму жара.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 июля на Крымском полуострове опять в силе штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем + 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +30…32°.
В городе счастья Ялте, как сообщает gismeteo.ru, тепло до +31°, южный ветер разгонится до 10 м/с. Малоблачно.
Гостеприимная Евпатория прогреется до +27°, скорость юго-западного ветра достигнет 10 м/с. Малооблачно.
В Керчи днем +25…32°. Скорость южного ветра 10 м/с. Гроза.
Температура воды в Черном море +23…25°.
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