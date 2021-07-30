Погода в Крыму на 30 июля: без осадков и тепло до +33

В Крыму жара. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июля на Крымском полуострове опять в силе штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем + 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Столбик термометра покажет +30…32°.

В городе счастья Ялте, как сообщает gismeteo.ru, тепло до +31°, южный ветер разгонится до 10 м/с. Малоблачно.

Гостеприимная Евпатория прогреется до +27°, скорость юго-западного ветра достигнет 10 м/с. Малооблачно.

В Керчи днем +25…32°. Скорость южного ветра 10 м/с. Гроза.

Температура воды в Черном море +23…25°.

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